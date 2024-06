POL-WHV: Erneut E-Scooter ohne Pflichtversicherung kontrolliert - Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 18-Jährigen in Wilhelmshaven ein

Jever (ots) - Am Dienstag, 25.06.24, gegen 17:00 Uhr, wurde eine Polizeistreife in der Albanistraße in Jever auf einem Mann aufmerksam, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei einer Kontrolle wurden bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Zudem fiel ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv aus, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein ...

