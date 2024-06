Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dorffest in Hohenkirchen - Gemeinsame Vorbereitung durch das Polizeikommissariat Jever und der Gemeinde Wangerland - Informationen und Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Das Polizeikommissariat Jever und die Gemeinde Wangerland widmen sich aktuell gemeinsam den Einsatzplanungen für das anstehende Dorffest in Hohenkirchen, das am heutigen Tag beginnt. Hintergrund der gemeinsamen intensiven Vorbereitungen sind insbesondere die Ausschreitungen bei der Veranstaltung in Tettens, bei der am vergangenen Wochenende eine Gruppe männlicher Personen Besucherinnen und Besucher körperlich angriff und dabei sieben Personen verletzte. Die sogleich eingeleiteten und noch andauernden Ermittlungen der Jeveraner Polizei führten bereits zur namentlichen Feststellung eines Großteils der vor Ort agierenden Täter. Auf Grundlage einer gemeinsamen Lagebeurteilung legten die Polizei und die Gemeinde Maßnahmen fest, durch die ein sicherer Veranstaltungsverlauf gewährleistet werden soll. Hierbei wurden auch Aufenthaltsverbote gegen Personen ausgesprochen, die der agierenden Gruppe in Tettens und dessen Umfeld zuzuordnen sind. Weiterhin wird die Polizei die Veranstaltung in Hohenkirchen insbesondere in den Abend- und Nachtstunden mit einem verstärkten Kräfteaufgebot begleiten. +++ Appell an die Bevölkerung +++ Die Gemeinde Wangerland und das Polizeikommissariat Jever richten sich mit einem Appell an die Bevölkerung: "Die Polizei wird die Sicherheit der Veranstaltung gewährleisten, bei Zuwiderhandlungen konsequent einschreiten und ist auf alle Eventualitäten eingestellt. Es sollte keine Sorge hinsichtlich einer Teilnahme bestehen!" Hinweise während der Veranstaltung sind der Polizei vor Ort, telefonisch an das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 oder per Notruf über die 110 mitzuteilen.

