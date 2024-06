Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Pflichtversicherung in Zetel

Zetel (ots)

Am Dienstag, 25.06.24, wurde um 15:55 Uhr in der Neuenburger Straße eine 35-Jährige auf einem nicht versicherten E-Scooter angehalten. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 17:15 Uhr wurde dann in der Marschstraße ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Das Fahren mit einem E-Scooter ist erst ab dem 14. Lebensjahr erlaubt. Neben diesem ersten Verstoß wurde zudem festgestellt, dass das Fahrzeug ebenfalls nicht versichert war, die Weiterfahrt entsprechend untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell