Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Dienstag, 25.06.24, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 46-Jährige aus Varel den Geh-und Radweg der Wiefelsteder Straße in Richtung Altjührden mit ihrem Pedelec. An der Einmündung zur Mühlenteichstraße bog ein Pkw-Fahrer nach rechts ab, übersah die querende Pedelecfahrerin und touchierte diese, sodass die 46-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum verursachenden Pkw gibt es bisher keine Hinweise. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 - 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell