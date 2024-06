Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Gaststätte

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Sonntag, 23.06.24 auf Montag, 24.06.24 brachen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Jadeallee in Wilhelmshaven ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu den Innenräumen. Hier durchsuchten die Täter zugehörige Büroräume und erbeuteten Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven, Tel: 04421-942-0 zu melden.

