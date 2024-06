Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 24.06.2024, kam gegen 19:00 Uhr in der Straße Am Tiefen Fahrwasser ein 57-jähriger Pkw Führer nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert dieser mit der Schutzplanke und einem Weidezaun. Der 57-Jährige setzt seine Fahrt zunächst fort, kann jedoch unweit der Unfallstelle gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt, zudem wird der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der 57-Jährige muss sich nun entsprechenden Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell