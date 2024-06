Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Baustromverteiler auf Schulhof durch Feuer beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: 18.40 Uhr;

Gezündelt haben unbekannte Täter am vergangenen Samstag in Bocholt an der Kurfürstenstraße. Die Täter beschädigten dabei einen Baustromverteiler. Dieser ist aktuell auf dem Schulhof einer dortigen Schule installiert, um Klassenräume mit Strom zu versorgen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken unter 02861/9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell