Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße;

Unfallzeit: 09.06.2024, 16.19 Uhr;

Mit leichten Verletzungen wurde am Sonntag eine 73-jährige Fahrradfahrerin nach einem Unfall in Bocholt ins Krankenhaus gebracht. Die Bocholterin hatte gegen 16.19 Uhr mit ihrem Fahrrad die Münsterstraße in Fahrtrichtung Rhede befahren und wollte nach links in die Blücherstraße abbiegen. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein 28-jähriger Autofahrer aus der Blücherstraße kommend in Richtung Münsterstraße unterwegs. Der Bocholter übersah die Fahrradfahrerin, als er nach links in die Münsterstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell