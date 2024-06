Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Südring;

Unfallzeit: 08.06.2024, 16.40 Uhr;

Kollidiert sind am Samstag in Heiden zwei Pkw. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, der Sachschaden liegt circa bei 11.000 Euro. Ein 20-Jähriger war gegen 16.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Heiden unterwegs. An der Ampelkreuzung mit dem Südring wollte er geradeaus weiterfahren. Als der Heidener nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht in die Kreuzung rollte, stieß er mit dem Wagen eines 47-Jährigen aus Oer-Erkenschwick zusammen. Dieser hatte den Südring in Richtung Borken befahren. Die beiden Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell