Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Messanlagen besprüht

Gescher (ots)

Mit Farbe haben Unbekannte in Gescher zwei stationäre Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung beschmiert. Zu der Tat kam es in den vergangenen Tagen an der Landesstraße 608. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell