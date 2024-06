Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Königstraße;

Tatzeit: 08.06.2024, 13.00 Uhr;

Einen Rucksack haben Unbekannte am Samstag in Bocholt aus einem Auto gestohlen. Die Täter nutzten die Gelegenheit dazu, als der Fahrer gerade mit dem Beladen des Pkw beschäftigt war. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 13.00 Uhr an der Königstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell