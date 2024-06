Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrenden Wagen beworfen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westringtunnel Höhe Klarastraße;

Tatzeit: 07.06.2024, 18.15 Uhr;

Ein unbekanntes Kind hat am Freitag in Bocholt von einer Brücke einen Stein auf ein darunter fahrendes Auto geworfen. Dabei entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe. Zu dem Geschehen kam es gegen 18.15 Uhr am Westringtunnel in Höhe Klarastraße. Zu dem tatverdächtigen Jungen liegt folgende Beschreibung vor: circa acht Jahre alt, kurze schwarze Haare, gestreiftes T-Shirt tragend. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

