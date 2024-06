POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Verkehrsunfall an Münsterstraße gesucht

Bocholt (ots) - Kupferabdeckungen einer Mauer haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag am Jeanette-Wolff-Weg in Bocholt entwendet. Zu einer ähnlichen Tat kam es in den vergangenen Tagen auch am Heutingsweg - dort schafften es die Täter jedoch nicht das Metall zu lösen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

