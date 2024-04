Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Praxis im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Eine Praxis in der Dieburger Straße geriet zwischen Samstagabend (27.4.) und Montagmorgen (29.4.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Anwendung von Gewalt ins Innere der Praxis. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Schließlich erbeuteten sie eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Betrag. Insgesamt werden die Schäden auf über 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell