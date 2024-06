Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld aus Tresor entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kirchplatz St. Josef;

Tatzeit: zwischen 07.06.2024, 20.00 Uhr und 09.06.2024, 12.30 Uhr;

Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende in Bocholt Zutritt zu einem Kindergarten verschafft. Sie gelangten in das Gebäude am Kirchplatz St. Josef, indem sie die Glasscheibe einer Seiteneingangstür zerstören. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und eine EC-Karte aus einem Tresor. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell