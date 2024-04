Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Geschäftsräume am Wochenende

Hemer (ots)

Unbekannte sind am Wochenende, zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, in Büroräume an der Poststraße eingebrochen. Sie schnitten eine Scheibe auf, durchsuchten die Räume und entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt. In etwa demselben Zeitraum wurde auch in die Räume eines Bestattungsunternehmens an der Urbecker Straße eingebrochen. In diesem Fall schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein, durchsuchten Schränke und Schreibtische und entwendeten Bargeld sowie eine unbekannte Anzahl an Trauerkarten samt Inhalt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

