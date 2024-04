Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl von Rucksack und Handtasche

Halver (ots)

Einer 84-jährigen Frau wurde am Montag der Rucksack aus dem an der Bahnhofstraße geparkten Fahrzeug gestohlen. Sie wollte gegen 14.50 Uhr eigentlich nur Glas in den Flaschencontainer am Kulturbahnhof werfen und stellte ihren Wagen verschlossen ab, ohne den Rucksack mitzunehmen, in dem alle möglichen Dokumente, Schlüssel und eine geringe Menge Bargeld lagen. Sie hat niemanden bemerkt. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der mit abhanden gekommenen Bankkarte. Diese verhindert, unabhängig von der Sperrung bei der Bank, den Einsatz einer Karte per Lastschriftverfahren im Handel. Ungefähr zehn Minuten später wurde einer 81-jährigen Kundin eines Modegeschäftes in der Nähe die komplette Handtasche gestohlen. Sie probierte Kleidung an und ließ kurz ihre Tasche in der Umkleidekabine stehen. Als sie zurückkam, war die Tasche weg. Eine fremde Frau war aufgefallen durch ihr Verhalten. Die Unbekannte war 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hatte blonde, schulterlange offene Haare, geschminkte Lippen und auffällig nach vorn gerichtete Zähne. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell