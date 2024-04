LPI-SHL: Pflanzen und eine Schubkarre entwendet

Grabfeld - Bibra (ots) - Der Eigentümer stellte am Freitag sein Moped der Marke Simson im Bereich der Oberen Dorfstraße in Bibra ab. Als er sich am Abend wieder zu seinem Fahrzeug begab musste er feststellen, dass seine Sitzfläche beschädigt war. Unbekannte haben neben dem Moped geraucht, dabei ein Brandloch in der Sitzfläche hinterlassen und so einen Schaden in Höhe von etwa 50EUR verursacht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

