LPI-SHL: Ladendieb kommt später nochmal zurück und wird dann festgenommen

Kaltenwestheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein angekipptes Fenster in ein Bürogebäude in Kaltenwestheim ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings entstand an den beschädigten Gegenständen ein Schaden von etwa 500EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 ...

