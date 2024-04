Suhl (ots) - In der Zeit vom 28.01.2024 bis 13.04.2024 drangen unbekannte Täter in einen Garten in Schmiedefeld ein, welcher sich am Diebeshügel befindet. Es wurden verschiedene Gartengeräte sowie ein Grill entwendet wurden. Der Gesamtschaden beträgt hier ca. 350 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

mehr