POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Bezugsmeldung: Festnahme nach Brand in Mehrfamilienhaus, 25.3.24/ 11.46 Uhr Die 17-jährige Frau, die bei dem Brand am 23. März lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, ist am 5. April verstorben. Eine Obduktion hat ergeben, dass die erlittenen Brandverletzungen ursächlich für den Tod sind. ...

