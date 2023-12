Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt Buntmetalldieb

Chemnitz (ots)

Am 6. Dezember 2023 um 02:22 Uhr waren Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz mit einem Diensthund im Bereich der Bahnanlagen auf der Strecke zwischen Stollberg und Chemnitz nahe der Glösaer Straße in Chemnitz als Fußstreife unterwegs. Die Einsatzkräfte wollten zwei dunkel gekleidete Personen einer Kontrolle unterziehen. Eine Person flüchtete und konnte auch nicht gestellt werden. Bei der anderen Person handelte es sich um einen 47- jährigen Deutschen. In seinem Rucksack befanden sich ein circa 20 Meter langes Kabel mit Schnittspuren sowie mehrere Tatwerkzeuge. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Chemnitz-Hauptbahnhof verbracht. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl erstattet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

