Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Wohnwagen; Einbruch; Baucontainer aufgebrochen; Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Wohnwagen entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Wohnwagen der Marke Bürstner ist in den vergangenen Tagen von einem Parkplatz in der Blumenstraße gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 8.54 Uhr, den auf den Unterbodenstützen abgestellten Wohnwagen, an dem das amtliche Kennzeichen ES-AH 837 angebracht war. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/3990-330 um sachdienliche Hinweise. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Westerbachstraße ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag, zwölf Uhr, und Montagmorgen, 8.15 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude, in dem er in allen Stockwerken die Schränke und Schubladen nach Wertvollem durchsuchte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bissingen/Teck (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Alten Dettinger Straße haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, acht Uhr, aufgebrochen und daraus zahlreiche Werkzeugmaschinen entwendet. Soweit bislang bekannt ist, wurden dort neben mehreren Bohrmaschinen und einer Flex auch ein Stampfer, ein großer Bohrkopf mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern und mehrere hundert Meter Kupferkabel gestohlen. Da zum Abtransport des Diebesgutes mindestens ein Transporter oder ein großer Anhänger notwendig war, hofft der Polizeiposten Weilheim auf Hinweise von Zeugen, die dort im genannten Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeiposten Weilheim/Teck, Telefon 07023/900520. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Gebäude geprallt

Bei einem Verkehrsunfall in der Bruderschaftsstraße ist am Montagnachmittag ein 47-jähriger Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 13.45 Uhr mit seinem Audi auf der L 391 von Rangendingen kommend in Richtung Bisingen unterwegs. Etwa in der Ortsmitte fuhr er in einer leichten Rechtskurve aus unbekanntem Grund geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, einen Telefonverteilerkasten, eine Straßenlaterne und gegen ein Gebäude. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 47-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 50.000 Euro geschätzt. Allein der Gebäudeschaden dürfte mit 30.000 zu Buche schlagen. Das THW war mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Überprüfung und Sicherung des Gebäudes vor Ort. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt dauert bis zum Abschluss dieser Arbeiten noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften der Abteilungen Grosselfingen und Bisingen im Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell