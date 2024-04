Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist, Verkehrsunfälle, Widerstand, Brände, Sexuelle Belästigung

Reutlingen (ots)

Exhibitionist

Ein Mann hat sich am Sonntagfrüh in der Emil-Adolff-Straße vor mehreren Frauen entblößt und sich selbst befriedigt. Die Geschädigten hielten sich gegen 03.00 Uhr an einer Bushaltestelle auf, als der unbekannte Mann auftrat. Nach Absetzten eines Notrufs flüchtete der Mann und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht ergriffen werden. Er ist etwa 30-40 Jahre alt und trug eine dunkelblaue Jacke, eine enganliegende dunkle Jeanshose und graue Schuhe der Marke "ON".

Reutlingen (RT): Pkw kontra Rennrad

Nach ersten Erkenntnissen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag an der Einmündung Sondelfinger Straße / Storlachstraße leichte Verletzungen erlitten. Der 38-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem Rennrad auf der Sondelfinger Straße von Sondelfingen kommend in Richtung Innenstadt. Ein 19-jähriger Autofahrer übersah mit seinem VW Golf beim Linksabbiegen von der Storlachstraße in die Sondelfinger Straße den bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zur Kollision woraufhin der Fahrer des Rennrades zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst verbrachte ihn mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am hochwertigen Rennrad wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 750 Euro.

Aichwald (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Der Brand eines Opel Astra hat am Samstagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Aichschieß gesorgt. Kurz nach 14.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf das brennende Fahrzeug in der Remstalstraße. Vor Eintreffen der Rettungskräfte versuchten vergeblich noch mehrere Passanten, die Flammen im Motorraum zu löschen. Durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften anrückte, konnte der Brand schließlich komplett abgelöscht werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es wohl aufgrund eines technischen Defekts zum Brandausbruch. Verletzt wurde niemand. Ein neben dem Opel Astra geparkter Opel Vivaro wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei jeweils auf etwa 7.000 Euro. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Remstalstraße für den Verkehr kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Reichenbach an der Fils (ES): Hecke in Brand gesteckt

Ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro ist am Samstagabend an einer Hecke entstanden, die offensichtlich durch unbekannte Täter angezündet wurde. Kurz nach 21.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einem Anwohner über den Brand in der Albstraße informiert. Vor Ort konnten Hinweise auf eine absichtliche Brandlegung festgestellt werden. Eine Fahndung im Bereich des Tatorts verlief negativ. Die Feuerwehr Reichenbach war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Frau sexuell belästigt

Eine Frau ist am Samstagabend in der Buslinie 173 auf der Fahrt von Dettingen unter Teck nach Kirchheim sexuell belästigt worden. Ein 41-jähriger Mann stieg gegen 20.00 Uhr in Dettingen in den Bus zu, setzte sich neben die Frau und berührte sie unsittlich. Der Busfahrer verständigte die Polizei, wonach der Tatverdächtige noch im Bus angetroffen und vorläufig festgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Nehren (TÜ): Mädchen den Kamm geraubt

Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr ist ein 15-jähriges Mädchen in Nehren von Jugendlichen beraubt geworden. Als das spätere Opfer mit ihrer Freundin in der Tübinger Straße zu Fuß unterwegs war, wurden die beiden Mädchen von zwei männlichen Jugendlichen in beleidigender Art und Weise angesprochen. Nachdem die beiden 15-Jährigen die beiden jugendlichen Täter ignorierten, entriss einer der beiden Tatverdächtigen einen Kamm aus der Tasche eines Mädchens. Nach der Tat rannten die beiden jugendlichen Täter in unbekannte Richtung davon. Von den Beiden liegt bislang eine vage Beschreibung vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Unfall verursacht und Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 37-Jährigen, der am Samstagmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Gegen 08.20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Hechingen ein Fahrzeuglenker auf, der während der Fahrt auf der B27 in Fahrtrichtung Balingen an der Ausfahrt Brielhof, widerrechtlich ein Mobiltelefon benutzte. Beim Versuch den BMW-Fahrer zu kontrollieren, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit und streifte hierbei eine Schutzplanke, wobei er dort einen Schaden von ca. 500 Euro verursachte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte, das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz hatte und er selbst unter Alkoholeinwirkung stand. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war aufgrund der aggressiven Verhaltensweise des Mannes nicht möglich. Bei der anschließenden Blutentnahme auf dem Polizeirevier leistete der Mann Widerstand, bei welchem allerdings niemand verletzt wurde. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.

Balingen (ZAK): Nach Unfallgeschehen von der Örtlichkeit entfernt (Zeugenaufruf)

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin ist am Samstagmittag auf dem Parkplatz der Stadthalle Balingen in der Hirschbergstraße mit ihrem Fahrzeug über den Fuß einer 16-jährigen Frau gefahren. Die 16-Jährige war gegen 16.45 Uhr dabei den Kofferraum eines geparkten Renault auszuladen und trug hierbei Kopfhörer. Bei einem kurzen Gespräch gab die junge Frau der Pkw-Lenkerin gegenüber zu verstehen, dass alles in Ordnung sei, weshalb diese die Örtlichkeit ohne einen Datenaustausch verließ. Im Nachgang wurde bekannt, dass die Fußgängerin Verletzungen erlitten hatte. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie die Unfallverursacherin, sich unter der Telefonnummer 07433-264630 zu melden.

