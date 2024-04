POL-RT: Verletzte Frau aus dem Krankenhaus entlassen (Tübingen)

Reutlingen (ots) - Mülleimerbrand Zum Brand eines Mülleimers ist es am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr in der Straße Badener Ring im Ortsteil Rommelsbach gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Biomülltonne in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf eine Hecke, einen Baum und einen angrenzenden Gartenzaun über. Noch vor Eintreffen der Reutlinger Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer durch den Hausbesitzer ...

