Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Überholmanöver führt zu Unfall mit vier verletzten Personen

Neuwied-Heimbach-Weis (ots)

Am Freitagnachmittag überholte ein Pkw in der Blocker Straße in Heimbach-Weis zwei weitere Fahrzeuge. Das vordere dieser Fahrzeuge bog gerade nach links ab, sodass es zum Unfall mit dem Überholer kam. Dabei wurden vier Personen verletzt, davon eine Person schwer verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß, konnte aber nach kurzer Fahndung in einem anderen Pkw festgestellt werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell