POL-PDNR: Berauscht in einer Verkehrskontrolle

Unkel (ots) - Am Freitag, den 12.04.2024 kam es gegen Mittag zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in Unkel. Der minderjährige Täter wurde dabei beobachtet, wie er Waren in seinen Rucksack versteckte und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Täter an seine Eltern übergeben. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 ...

mehr