POL-PDNR: Unbekannte beschädigen Straßenlaternen

Am späten Samstagabend wurde an einem PKW VW Touran, welcher in Dierdorf, In der Steinengass, abgestellt war, der hintere linke Reifen durch Unbekannt zerstochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

