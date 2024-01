Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel vom 08.01.2024

Wolfenbüttel (ots)

Pkw landet im Graben

Schladen, Wehre, K 85, 07.01.05:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der K82 bei Wehre zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 20-jährige Fahrerin geriet vermutlich aufgrund von Straßenglätte mit ihrem Skoda ins Schleudern, kam daraufhin von der Straße ab und anschließend im Graben zum Stehen. Die junge Frau verletzte sich dabei leicht und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR.

