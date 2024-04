Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Trunkenheitsfahrt

Reutlingen (ots)

Wer hatte Grün (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf der B28 in Reutlingen ereignet hat. Ein 28-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Audi RS3 die Stuttgarter Straße in Richtung Metzingen und wollte die Kreuzung mit der Karlstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fiat Panda einer 65-Jährigen, die ihrerseits aus der Karlstraße kommend nach rechts auf die B28 in Fahrtrichtung Metzingen einfahren wollte. Beide Fahrzeuglenker gaben an, jeweils bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der an den PKW entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung zu jenem Zeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (md)

Römerstein (RT): In Einmündung gerutscht

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Sonntagmorgen auf der B28 bei Römerstein ereignet. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 9.20 Uhr mit seinem Mercedes-Benz GLC die B 465 und wollte an der Einmündung mit der B28 auf diese in Richtung Laichingen einfahren. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der Mercedes ins Rutschen und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW Polo einer 23-Jährigen, welche die B 28 in Fahrtrichtung Bad Urach befuhr. Durch den Unfall wurden der Mercedes-Lenker, seine 30-jährige Beifahrerin, als auch die VW-Lenkerin leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden jeweils durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 35.000 Euro geschätzt. (md)

Dettingen/Erms (RT): In Gemeindehaus eingebrochen

In ein Gemeindehaus in der Milchgasse ist zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, sieben Uhr, eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Seine anschließende Suche nach Stehlenswertem verlief nach derzeitigem Kenntnisstand erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rd)

Kirchheim unter Teck (ES): Auf Wohnmobil aufgefahren

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der B 465 bei Kirchheim unter Teck ereignet hat. Die 54-jährige Lenkerin einer Mercedes-Benz M-Klasse befuhr gegen 17.45 Uhr die Bundesstraße in Richtung der Autobahnauffahrt Kirchheim-Ost. Hierbei fuhr sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf ein an der roten Ampel wartendes Wohnmobil einer 57-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde die Mercedes-Lenkerin leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Klink, die Lenkerin des Wohnmobils blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen transportierte die nicht mehr fahrbereite M-Klasse, an der wirtschaftlicher Totalschaden entstand, von der Unfallstelle ab. (md)

Esslingen (ES): Betrunken unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 34-Jähriger, der am frühen Montagmorgen auf der B 10 aufgefallen ist. Gegen ein Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei von Verkehrsteilnehmer alarmiert, denen auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Göppingen ein VW Golf aufgefallen war, der in starken Schlangenlinien fuhr. Auf der L 1192, der Berkheimer Aufstiegsstraße, konnte der Golf letztendlich angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Schon beim Aussteigen des 34-Jährigen schlug den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung zeigte einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille. Zudem ergab sich im weiteren Verlauf der Verdacht, dass der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Lkw (Zeugenaufruf)

Beträchtlicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 24.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 28 entstanden. Kurz nach 6.30 Uhr waren ein 68-jähriger Laster-Fahrer und eine 49 Jahre alte Ford-Lenkerin nebeneinander auf der Bundesstraße in Richtung Rottenburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich der Brücke über den Neckar zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei das Auto um die eigene Achse gedreht und mehrere Meter vor dem Lkw hergeschoben wurde. Danach querte der Ford den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß noch mit den Leitplanken zusammen. Er musste später abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B27. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit einem Audi A4 die dreispurig ausgebaute Bundesstraße von Schömberg in Richtung Dotternhausen. Dabei überholte er einen vorausfahrenden Pkw, verlor auf der nassen Fahrbahn offenbar infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Audi mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 39-Jährigen. Der Polo prallte in der Folge gegen die rechte Schutzplanke und kam anschließend zum Stehen. Ein hinter dem VW fahrender Fiat 500 wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Sowohl die 39-Jährige als auch der Audi-Lenker erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Auch der 29 Jahre alte Mitfahrer im Audi wurde in eine Klinik gebracht. Er und die Insassen des Fiat blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Audi und der VW mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme, für die auch eine Drohne eingesetzt wurde, und der Bergungsarbeiten musste die B27 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell