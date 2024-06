Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kupferrohre von Firmengelände in der Kreuzstraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.06.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Kupferrohrdiebstahl, der sich auf einem Firmengrundstück in der Kreuzstraße ereignete. Ermittlungen ergaben, dass zwei unbekannte Täter am 23.06.2024 im Zeitraum von 14:30 und 15:30 Uhr den Zaun des Grundstücks überstiegen und Kupferrohre sowie Kabel entwendeten. Nachfolgende Täterbeschreibung liegt vor - Person 1 - männlich, groß und schlank, dunkle Haare, blauer Rucksack aus dem nach der Tat augenscheinlich Kupferrohre rausragen - Person 2 - männlich, dunkle Haare, Rucksack Ferner führten beide Täter zum Abtransport des Diebesgutes eine Tasche mit sich. Im Rahmen der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass eine verdächtige Person bereits am 22.06.2024 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr das Grundstück betrat, sich umsah und wieder verließ. Die dunkelhaarige Person war ebenfalls männlich und hatte vermutlich ein Tattoo am rechten Unterarm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell