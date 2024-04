Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei Simmern Backstage - letzte Plätze sichern!

Bild-Infos

Download

Koblenz/Simmern (ots)

Du hast bald Deinen Realschulabschluss in der Tasche und träumst schon immer davon, Polizist/-in zu werden? Oder fehlt Dir noch eine Idee, welchen Weg Du nach dem Abi einschlagen könntest? Dann bist Du kommenden Dienstag, 16.04.2024 bei der Polizei Simmern genau richtig!

Von 17 - 19 Uhr hast Du die Möglichkeit, mit Beamt/-innen der Schutz- und Kriminalpolizei ins Gespräch zu kommen und auch ganz praktisch in die Arbeit der Spurensicherung an einem Tatort reinzuschnuppern. Mit vor Ort sind auch Kolleg/-innen der Diensthundestaffel, die eine kleine Vorführung für Euch geplant haben. Was Euch sonst noch geboten wird, entnehmt ihr dem Plakat oben.

Meldet Euch nach Möglichkeit unter 06761/921-210 oder -211 vorher an.

Und hier findet Ihr uns:

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14,55469 Simmern

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell