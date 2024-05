POL-PDWIL: Boverath: Unbekannte entsorgen Ölkanister

Winterspelt, OT Elcherath (ots) - Im Zeitraum, 01.05.2024, 22:00 Uhr bis 02.05.2024, 02:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter an einem Dacia Logan die beiden angebrachten amtlichen Kennzeichen. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt in der St.Albinus-Straße in Winterspelt, Ortsteil Elcherath. Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen (Fahrzeuge und Personen) im Tatzeitraum im Bereich Winterspelt und Elcherath, werden an die Polizeiinspektion Prüm, Tel. 06551/9420 ...

