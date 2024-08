Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dachstuhlbrand - Diebstahl aus Auto - Scheiben an Sporthalle demoliert - Autofahrerin unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Donnerstag gegen 16.35 Uhr in der Schertlinstraße im Einsatz, nachdem dort ein Dachstuhl in Brand geraten war. Die Eigentümer sind auf die Gefahrenlage aufmerksam geworden und konnten den Brand rechtzeitig wahrnehmen und noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten die Brandstelle nach. Der Schaden blieb letztlich am Dachstuhl gering, an dem zuvor Sanierugnsarbeiten ausgeführt worden sind.

Plüderhausen: Unfallflucht

In der Hauptstraße stieß am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz einer dortigen Bank gegen einen geparkten Pkw VW Golf. Der Unbekannte verursachte ca. 2000 Euro Sachschaden und flüchtete nach dem Vorfall, ohne diesen polizeilich zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Fellbach: In Auto eingebrochen

Am Donnerstag gegen 3 Uhr wurde in der Hasenwaldstraße in einen geparkten Mercedes-Sprinter eingebrochen und daraus eine Geldbörse samt Ausweisen und Geldkarten entwendet. Es liegt eine vage Personenbeschreibung eines Tatverdächtigen vor. Dieser soll mit einer hellen Kapuzenjacke, dunkler Hose und Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Weitere Hinweise die zur Klärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Murrhardt: Unfall beim Überholen

Auf der Landesstraße 1066 zwischen Murrhardt und Sulzbach ereignete sich am Donnerstag gegen 13.20 Uhr ein Unfall beim Überholen. Eine 69-jährige Mercedes-Fahrer scherte zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors nach links aus ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Hierbei stieß sie mit dem Auto eines VW-Fahrers zusammen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Schäden an den Autos wurde auf 1500 Euro beziffert.

Burgstetten: Autofahrerin unter Drogeneinwirkung

Eine 22-jährige Nissan-Fahrerin wurde am Donnerstag gegen 23.50 Uhr in der Burgstaller Straße anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit ergaben sich konkrete Verdachtsmomente einer akuten Drogenbeeinflussung. Es wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und gegen sie ein Verfahren eingeleitet. Hierzu wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Der Autofahrerin drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Weinstadt-Endersbach: Fensterscheiben an Sporthalle beschädigt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr bewarfen bisher unbekannte Personen die Fensterscheiben der Sporthalle auf dem Schulgelände in der Beutelsbacher Straße und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

