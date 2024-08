Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, verletzter Gleitschirmflieger, mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

In einem Parkhaus in der Carl-Zeiss-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 12:10 und 12:50 Uhr beim Rangieren einen dort geparkten Nissan und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegengenommen.

Neresheim: Gleitschirmflieger landete unsanft

Ein 56-jähriger Gleitschirmflieger landete am Donnerstag gegen 16:55 Uhr beim Segelfluggelände im Bereich Fleinersloh unsanft. Er zog sich deswegen eine Verletzung am Fuß zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann stürzte alleinbeteiligt.

Tannhausen: Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung

Am Donnerstagabend trafen mehrere Personen auf einem Grillplatz unweit der L1076 bei Bergheim aufeinander. Wohl aufgrund einer Liebesaffäre stritten sich die Parteien und lieferten sich in der Folge eine handfeste Auseinandersetzung. Im Verlauf stießen noch Freunde und Verwandte hinzu. Letztlich waren vermutlich mindestens 4 Männer und 4 Frauen aktiv beteiligt. Eine 18-Jährige wurde schwer verletzt, zwei weitere Frauen sowie drei Männer leicht verletzt. Die 18-Jährige und eine 18-Jähriger wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

