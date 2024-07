Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in der Gerichtsstraße

Wissen (ots)

Am Montagmorgen, 08.07.2024 gegen 07:30 Uhr kam es in der Gerichtsstraße in Wissen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem dunkelgrünen VW Golf die Oststraße, folgte der Vorfahrtstraße nach links in die Gerichtsstraße und fuhr an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbei. In diesem Moment kam ihm ein schwarzer Pkw Kombi entgegen, an dessen Steuer eine etwa 30- bis 40-jährige Frau mit dunklem Haar gesessen hatte. Die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge stießen aneinander. Hierbei wurde zumindest der Außenspiegel des VW-Golf beschädigt. Die Frau mit dem schwarzen Pkw Kombi hielt jedoch nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Wissen bittet daher mögliche Zeugen um Hinweise (Tel.: 02742/935-0, Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de).

