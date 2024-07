POL-PDNR: Positive Bilanz nach EM-Viertelfinale

Linz/Rhein (ots) - In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizei Linz durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer der Fahrzeugführer eines schwarzen Golf mit Bonner Zulassung gemeldet, der auf der B42 aus Unkel kommend in Fahrtrichtung Linz unterwegs sei und das Fahrzeug in Schlangenlinien führen würde. In Höhe der Ortslage Erpel soll der Fahrer des Golf in den Gegenverkehr gelangt und fast mit einem entgegenkommenden ...

