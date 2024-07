POL-PDNR: Diebstahl aus Wohnhaus

Neuwied (ots) - Am frühen Morgen des 06.07.2024 wurde der Polizei Neuwied ein PKW gemeldet, der diesen in Schlangenlinien geführt haben soll. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

