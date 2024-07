Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Rucksack im Zug beim Halt in Fulda gestohlen

Fulda (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Samstagmittag (27.7.), gegen 11:30 Uhr, ein 34-Jähriger aus Frankfurt am Main. Der Mann war mit seiner Familie im Regionalexpress Richtung Fulda unterwegs. "Kurz vorm Halt in der Domstadt muss es passiert sein!", sagte der Familienvater später der Bundespolizei.

Als er im Bahnhof Fulda aussteigen wollte, bemerkte er den fehlenden Rucksack. In dem blauen Gepäckstück der Marke Puma befanden sich neben Kleidung und diversen Elektroartikeln auch ein Notebook von Samsung. Den Gesamtwert gab der 34-Jährige, mit rund 1500 Euro an.

Strafanzeige erstattete der Familienvater beim Bundespolizeirevier in Fulda.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell