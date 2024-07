Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Pedelec aus Fahrradabteil gestohlen

Felsberg-Gensungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Opfer von Fahrraddieben wurde am vergangenen Samstagmorgen (27.7.) ein 42-Jähriger aus Neustadt. Der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf war unterwegs in einem Regionalexpress von Edermünde-Grifte nach Felsberg-Gensungen. Der 42-Jährige hatte sein Gefährt im Fahrradabteil deponiert und sich anschließend in die obere Etage des Doppelstockwagens gesetzt.

Beim Halt in Gensungen bemerkte der 42-Jährige den Diebstahl und erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Stadtallendorf.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Firma Haibike. Der Wert wird mit rund 2400 Euro angegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell