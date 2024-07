Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Randalierer bewirft Bahnmitarbeiter mit Bierdose

Kassel (ots)

Für Ärger am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe sorgte gestern Abend (24.7.), gegen 19:30 Uhr, einen 50-jähriger Mann aus Alsfeld (Vogelsbergkreis). Der Vogelsberger war am Bahnsteig 7 verbotenerweise in das Gleis gestiegen. Als Bahnmitarbeiter im helfen wollten, zurück auf den Bahnsteig zu klettern, wurde er aggressiv und ging stattdessen auf die Bahnmitarbeiter los.

Der Mann war mit eigener Hilfe zurück auf den Bahnsteig geklettert und hatte sich dabei am Arm verletzt. Nach einem erneuten Hilfsangebot durch die Bahnmitarbeiter blieb der 50-Jährige bei seiner aggressiven Haltung. Er soll die Hilfe des Bahnpersonals abgelehnt haben, weil sie offensichtlich ausländische Wurzeln haben.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann schlug mehrfach gegen die Glaswände einer Sitzgruppe. Einen Bahnmitarbeiter, der den Mann daran hindern wollte seine Wutausbrüche fortzusetzen, bewarf der 50-Jährige mit einer Bierdose und versuchte, ihn zudem mit einer Kopfnuss zu verletzen. Durch den Wurf mit der Bierdose erlitt der DB-Bedienstete eine leichte Verletzung an der Hand. Schlussendlich konnte der Randalierer durch das Bahnpersonal festgehalten und fixiert werden.

Bundespolizisten nahmen den aggressiven Mann anschließend vorläufig fest. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann unter anderem ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen kam der Alsfelder wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell