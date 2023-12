POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Mittwoch (20.12.2023), gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Wohnungsbrand. Als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus in der Lilienstraße eintrafen, stellten sie bereits starken Brandgeruch fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelangten mittels Drehleiter in die Wohnung und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von ...

mehr