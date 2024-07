Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg ++ Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht ++ Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad ++ Einbruch in Kiosk ++

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rotenburg. Am frühen Samstagnachmittag kam es in der Elise-Averdieck-Straße in Höhe der Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall. Eine bisher unbekannte Person hielt den erforderlichen Seitenabstand zu einem am Straßenrand geparkten VW nicht ein und streifte diesen. Der Pkw wurde beschädigt, wodurch ein Sachschaden von über eintausend Euro entstand. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall tätigen können, melden sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0.

Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad

Rotenburg. Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei auf einen 37-jährigen Mann aufmerksam. Dieser fuhr mit seinem Fahrrad die Fußgängerzone entlang, obwohl er augenscheinlich nicht mehr in der Lage zu sein schien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Kiosk

Fintel. In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Kiosk Am Pferdemarkt. Dort durchsuchten sie den Verkaufsraum und nahmen Bargeld und Zigarettenpackungen mit. Hierdurch entstand ein Schaden von über zweitausend Euro.

