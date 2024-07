Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Randalierer kommt in Polizeigewahrsam ++ Radfahrer übersehen ++ Unfall in der Feldmark - 55-jähriger Biker verletzt ++ 40-jährige Frau bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Randalierer kommt in Polizeigewahrsam

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei hat am Donnerstagabend einen 35-jährigen, stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen. Gegen 18 Uhr waren die Beamten zu einem Wohnhaus in die Ludwigstraße gerufen worden. Dort sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Einer der Beteiligten wolle das Grundstück nicht verlassen. Vor Ort bestätigte sich diese Schilderung. Nach Aufnahme des Sachverhalts sprach die Polizei dem mutmaßlichen Verursacher einen zeitlich begrenzten Platzverweis aus. Dem kam der 35-Jährige zunächst nach. Im weiteren Verlauf des Abends zeigte sich jedoch, dass der Mann wieder in die Ludwigstraße zurückgekehrt war und zuvor auch in der Albertstraße für Ärger gesorgt hatte. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt er sich weiterhin sehr aggressiv und beleidigte sie. Um drohende Straftaten zu verhindern, nahmen sie den Randalierer mit auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 2,6 Promille. Der Mann musste die Nacht bis zum frühen Morgen in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Radfahrer übersehen

Bremervörde. Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Stader Straße verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer hatte gegen 15 Uhr mit seinem Skoda von der Ausfahrt eines Fitnessstudios in die Stader Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts auf dem Geh- und Radweg kommenden und vorfahrtberechtigten Radfahrer. Bei der Kollision zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht.

Unfall in der Feldmark - 55-jähriger Biker verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Verlauf der Verlängerung der Brockeler Straße ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein 55-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 17-jähriger Fahrer einer Arbeitsmaschine hatte den von rechts kommenden Biker in der Feldmark vermutlich übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 55-Jährige stark bremsen. Er kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Krankenhaus gebracht.

40-jährige Frau bei Auffahrunfall verletzt

Sittensen. Bei einem Auffahrunfall im Heckenweg ist eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochabend verletzt worden. Die Frau war gegen 18 Uhr mit ihrem VW Polo in Richtung Tiste unterwegs. Als sie an einer Rechts-vor-Links-Einmündung einem anderen Verkehrsteilnehmer Vorfahrt gewähren musste, fuhr die nachfolgende, 23-jährige Fahrerin eines VW Polo auf ihren Wagen auf. Die 40-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit fünftausend Euro.

Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn

Elsdorf/A1. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 57-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 14.45 Uhr mit seinem Mercedes in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf unterwegs, als er einer Streifenbesatzung auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der keine Fahrerlaubnis besaß. Da der Mann aus dem Ausland kommt, musste er zur Sicherung eines Strafverfahrens eine Kaution (Sicherheitsleistung) hinterlegen.

