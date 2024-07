Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Täter flüchtet nach Diebstahl beim Golfclub - Polizei bittet um Hinweise ++ BMW kollidiert mit geparktem Lkw - Polizei sucht Zeugen ++ Unfall bei Starkregen - Fahrer war betrunken ++

Rotenburg (ots)

Täter flüchtet nach Diebstahl beim Golfclub - Polizei bittet um Hinweise

Emmen. Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag im Restaurant des Golfclubs Emmen ein Portemonnaie gestohlen und ist anschließend mit der Beute geflüchtet. Der etwa 185-190 cm große Mann habe sich dort gegen 14 Uhr für rund 45 Minuten als Gast aufgehalten. In einem unbeobachteten Moment habe er die Gelegenheit genutzt, sei hinter den Tresen gegangen und habe ein Portemonnaie aus einer Schublade genommen. Damit habe er habe er das Restaurant verlassen und sei zu seinem Fahrzeug, einem weißen Kastenwagen, gegangen. Ein Zeuge sei dem Tatverdächtigen gefolgt und habe versucht, ihn am Wegfahren zu hindern. Mit durchdrehenden Reifen sei der Unbekannte schließlich geflüchtet. Der Zeuge habe zur Seite springen können, sei jedoch vom Außenspiegel des Kastenwagens gestreift worden. Der Flüchtige wird als etwa 40 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Er habe während der Tat ein gelbes Poloshirt und eine helle Hose getragen. Hinweise erbittet die Scheeßeler Polizei unter Telefon 04263/98516-0.

BMW kollidiert mit geparktem Lkw - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend vergangener Woche in der Bremer Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines hellen Pkw. Gegen 18.30 Uhr habe der 57-jährige Fahrer eines grünen BMW etwa in Höhe der Einmündung zur Ernst-August-Straße trotz Gegenverkehr an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Transporter vorbeifahren wollen. Ihm sei ein heller Pkw entgegengekommen. Der Fahrer des BMW habe reflexartig nach rechts gelenkt und sei seitlich mit dem Lkw kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa fünftausend Euro. Der unbekannte Fahrer oder mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9592-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hansalinie A1: Unfall bei Starkregen - Fahrer war betrunken

Elsdorf/A1. Ein verletzter, alkoholisierter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 90.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen ereignet hat. Ein 57-jähriger Autofahrer war gegen 21 Uhr mit seinem Audi in Richtung Hamburg unterwegs. Bei starkem Regen geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte in die Außenschutzplanke. Durch die herumfliegenden Glassplitter zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck: knapp 0,7 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

32-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Wistedt. Weil er in der Nacht zum Mittwoch in einer 70er-Zone auf der Landesstraße 131 deutlich zu schnell unterwegs war, ist ein 32-jähriger Fahrer eines BMW ins Visier einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 23.30 Uhr im Einmündungsbereich Alte Reihe/Unter den Eichen. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten sie bei dem Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Der 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell