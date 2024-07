Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg vom 13.07. bis 14.07.2024

Polizeiinspektion Rotenburg (ots)

Rotenburg

Am Samstag gegen 17.35 Uhr gerieten auf einem Sportplatz am Sandhasenweg zwei Männer in einen Streit. Dieser mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der beiden Männer, ein 24jähriger Bremer durch ein Messer am Bein verletzt wurde. Sowohl der verletzte Mann, als auch sein 20jähriger Kontrahent flüchteten zunächst in verschiedene Richtungen. Beide konnten jedoch kurz darauf durch die Polizei aufgegriffen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass auch der 20jährige eine Verletzung am Bein erlitten hat. Die Hintergründe dieser Tat sind noch unklar. Zeugen dieses Streits melden sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/9470)

Visselhövede

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Gaswerkstraße in Visselhövede der rote Citroen C5 eines 82jährigen Visselhöveders entwendet. Wer Hinweise zu der Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Visselhövede unter der Telefonnummer 04262/959080.

Hemslingen

Die seit dem 08.07.24 vermisste Frau Kempken ist wohlbehalten wieder da. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde die Frau in Hemslingen gesehen. Die sofort hinzugezogene Polizei konnte sie an die Angehörigen übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell