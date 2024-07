Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall in der Lloydstraße - 49-jähriger Mann verletzt ++ Vom Bremspedal abgerutscht - 27-jähriger Mann verletzt ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall in der Lloydstraße - 49-jähriger Mann verletzt

Bremervörde. Am Montagvormittag gegen 11 Uhr ist ein 49-jähriger Autofahrer bei einem Auffahrunfall in der Lloydstraße verletzt worden. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer war dort gegen 11 Uhr in Richtung Ortsumgehung (K 102) unterwegs. Vermutlich erkannte der Mann zu spät, dass der vorausfahrende 49-Jährige seinen Volvo verkehrsbedingt abbremsen musste. Er fuhr mit dem Lkw auf den SUV auf. Dessen Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Vom Bremspedal abgerutscht - 27-jähriger Mann verletzt

Rotenburg. Bei einem unglücklichen Fahrmanöver in der Karl-Göx-Straße hat sich ein 27-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 19 Uhr verletzt. Beim Wenden rutschte der Mann ungewollt vom Bremspedal seines VW Golf ab und gab stattdessen Gas. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem, auf dem Seitenparkstreifen abgestellten Bus. Der 27-jährige zog sich dabei leichte Verletzungen an seinem Arm zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

