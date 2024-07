Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 77-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt ++ Unfall auf der Kreuzung - 56-jähriger Autofahrer verletzt ++ Verkehrskontrolle auf der A1 - Polizei erkennt falschen Führerschein ++

Rotenburg (ots)

77-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Lengenbostel. Bei einem Auffahrunfall in der Stader Straße in Höhe der Einmündung zum Nütteler Weg ist am Mittwochvormittag ein 77-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges hatte gegen 10.45 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass der vor ihm fahrende Mann seinen Lada verkehrsbedingt abbremste. Der Lkw fuhr auf das Auto auf. Dabei erlitt der 77-Jährige leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa sechstausend Euro.

Unfall auf der Kreuzung - 56-jähriger Autofahrer verletzt

Nindorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung L 171 (Verdener Straße) / K 207 (Zur Reith) ist am Mittwochmorgen ein 56-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 8 Uhr früh die Landesstraße mit seinem Nissan überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den vor rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Lieferwagen eines 52-Jährigen geachtet. Bei der Kollision zog sich der Unfallverursacher eine Schnittwunde und Prellungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

Verkehrskontrolle auf der A1 - Polizei erkennt falschen Führerschein

Elsdorf/A1. Den gültigen Führerschein eines anderen hat am Mittwochnachmittag der 34-jährige Fahrer eines Ford Transit den Beamten der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei bei einer Verkehrskontrolle vorgezeigt. Die Beamten waren gegen 17.15 Uhr auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf den Transporter aufmerksam geworden. Sie lotsten das Fahrzeug von der Autobahn auf das Gelände des Autohofs, um den Fahrer zu überprüfen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine eigene Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Einbruch in Wohnhaus

Scheeßel. Im Verlauf der vergangenen Tage sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bartelsdorfer Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie das Fenster zur Küche auf. In der Wohnung fanden die Täter einen Tresor und transportierten ihn ab. Die Polizei hält es für möglich, dass Zeugen am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04263/98516-0.

Einbrecher machen reiche Beute - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Bargeld, einen Laptop der Marke Dell, eine Playstation 5, eine schwarze Herrenjacke der Marke "Philipp Plein", schwarze Herrenslipper (Größe 43), Schmuck und einen kleinen Tresor mit Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Wohn- und Geschäftshaus an der Gnarrenburger Straße gestohlen. Wie sie dort eingedrungen sind, ist noch unklar. Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Taschendiebstahl beim Bäcker

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist eine 70 Jahre alte Frau in einer Bäckerei am Wümmepark Opfer von Taschendieben geworden. Während die Seniorin gegen 15.45 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, gelang es den Unbekannten unbemerkt ihre grüne Geldbörse zu stehlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch der Ausweis der Frau.

