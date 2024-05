Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchtes Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -------

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (09.05.23024) griff ein 58-Jähriger einen 46-Jährigen in einer Straßenbahn am Helmut-Haller-Platz an. Der 58-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 14.30 Uhr stiegen die beiden Männer nacheinander in die Straßenbahn ein. Hierbei griff der 58-Jährige den 46-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer unvermittelt an. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, stoppten Polizeibeamte den 58-Jährigen wenig später im Nahbereich und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 46-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der 58-Jährige ebenfalls beim Antreffen leicht verletzt war, wurde auch er zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 58-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (10.05.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell