POL-ROW: ++ Verdacht des illegalen Glückspiels - Polizei durchsucht Wohnungen in Rotenburg und Sottrum ++

Rotenburg (ots)

Verdacht des illegalen Glückspiels - Polizei durchsucht Wohnungen in Rotenburg und Sottrum

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Freitagmorgen in der Soltauer Straße in Rotenburg und in der Kirchstraße Sottrum mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei umfangreiche Durchsuchungen von Wohn- und ehemaligen Geschäftshäusern durchgeführt. Die Maßnahmen richteten sich gegen Mitglieder von Großfamilien mit Clan-Hintergrund. Ihnen wird die Durchführung von illegalem Glückspiel vorgeworfen. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten Beweismittel, die diesen Vorwurf erhärten.

